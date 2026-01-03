Le occasioni vanno colte e la combo Cancelo-Inter è un'occasione da cogliere per entrambe le parti in causa. Non è un caso che "ora c’è fretta di chiudere la pratica", come scrive il Corriere dello Sport nell'edizione di oggi che parla di limite posto dal club nerazzurro. "Il portoghese dovrà dare una risposta definitiva entro la prossima settimana, non c’è intenzione di andare oltre" hanno fatto sapere da Viale della Liberazione. "Del resto, l’unico nodo da sciogliere ormai sono proprio le intenzioni del giocatore, proposto anche Juventus, Benfica e soprattutto Barcellona".

A proposito di Barcellona, "Cancelo gradirebbe tornare in Catalogna, solo che finora non ci sarebbe stata corrispondenza da parte della squadra blaugrana". Intanto dialoghi con l’Al Hilal hanno già prodotto un’intesa di massima tra l'Inter e il club saudita che Inzaghi che ha accettato di lasciare partire in prestito Cancelo fino al termine della stagione per liberare uno slot 'stranieri'" e la formula del "prestito secco starebbe benissimo all’Inter, visto che poi in estate andrà a caccia di Palestra". Il club di Riad coprirebbe inoltre "buona parte dei circa 9 milioni che restano del suo stipendio da 18 all’anno". Parallelamente "c’è un’altra operazione che si potrebbe sviluppare sempre sull’asse Milano-Riyadh", ovvero quella per Acerbi, o, in second’ordine, De Vrij. L'Inter "non ha detto di no. Anzi, servirebbe per chiudere il cerchio dell’affare Cancelo".