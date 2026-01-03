Cesc Fabregas, tecnico del Como, ha parlato in conferenza stampa del successo di misura ottenuto dai suoi contro l'Udinese: "L'unica pecca è che quando va fatto gol, devi farlo. Loro sono passati al 4-4-2, abbiamo sofferto i primi sette-otto minuti, ma merito della squadra per come ha saputo soffrire anche quando lor hanno messo un altro attaccante, mettendoci a cinque. L'Udinese ha avuto dieci minuti buoni ed è normale per una squadra con qualità, che ha battuto Inter e Napoli".