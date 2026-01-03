Se in entrata il nome più caldo è quello legato all'ex Joao Cancelo, quello più rovente in uscita è quello di Davide Frattesi. L'ex Sassuolo spinge ancora una volta per lasciare l’Inter. "Nell’anno che porta al mondiale - si legge sul Corriere dello Sport -, spera di poter lasciare Milano per cercare stimoli e continuità in una nuova piazza" e stavolta potrebbe essere accontentato.

"Con interlocutori diversi l’affare potrebbe davvero decollare. In prima fila c’è il Fenerbahçe, che già da giorni ha bussato alla porta del club nerazzurro e del giocatore, nel tentativo di convincerlo a cambiare aria", ma nella testa del giocatore "c’è la suggestione" Spalletti. "La trattativa con la Juventus, anche per una questione ambientale, sarebbe sicuramente più complicata da definire" però, come spiega il quotidiano romano che diversamente da Tuttosport non chiude le porte ai turchi, che intanto hanno già fatto sapere ai dirigenti di Viale della Liberazione che "l’aspetto economico non è un problema. Manca però per ora il sì dell’ex Sassuolo" che non sembra essere scaldato dalla pista che porta a Istanbul.