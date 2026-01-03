Quando i punti pesano e il colpo gobbo potrebbe valere il doppio, ecco che vince molto spesso la paura. E' quello che è accaduto nel pomeriggio del sabato di Serie A. 1-1 tra Sassuolo e Parma: vantaggio neroverde messo a segno da Thorsvedt, pari ducale firmato da Pellegrino. Stesso risultato al Ferraris tra Genoa e Pisa: apre le marcature Colombo, pareggia i conti Leris. Non cambia nulla in classifica, distanze invariate tra le rispettive squadre.