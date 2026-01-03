L'Inter ha deciso di aprire le porte al ritorno di Joao Cancelo. "L’operazione non è ancora chiusa, il giocatore portoghese, che ha rotto con Simone Inzaghi e l’Al-Hilal, deve ancora scogliere le ultime riserve visto che in ballo ci sono il Barcellona, la Juventus e il Benfica. A Milano "c'è ottimismo e i dirigenti hanno nel frattempo definito i termini dell’operazione con il club di Riad" si legge su Tuttosport.

"I nerazzurri hanno accelerato sulla Juventus, non del tutto fuori dai giochi, comunque - come si legge ancora -, però si aspettano una risposta definitiva da Cancelo entro l’inizio della prossima settimana. Marotta e Ausilio non vogliono andare oltre, col rischio poi che Barcellona o altri club entrino in gioco. Dentro o fuori in quattro-cinque giorni, una settimana al massimo. Se Cancelo darà l'ok, la trattativa andrà probabilmente in porto, anche se Inter e Al-Hilal stanno parlando anche di un viaggio a percorso inverso. Inzaghi, infatti, vorrebbe un rinforzo in difesa e ha chiesto uno fra Acerbi e De Vrij. L'Inter non sta facendo muro, anzi, e darebbe il via libera a fronte di un piccolo indennizzo (entrambi sono in scadenza di contratto a giugno).