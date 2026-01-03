Finisce 1-1 il match di campionato tra Juventus e Lecce al termine di una partita davvero incredibile. Il primo tempo si chiude clamorosamente con il Lecce in vantaggio: la squadra pugliese va a segno al primo tiro in porta con Banda dopo un primo tempo di sofferenza.

Pronti e via è McKennie nella ripresa a trovare subito la rete dell'1-1, ma la Juventus nel secondo tempo spreca l'impossibile: David sbaglia in maniera grossolana un calcio di rigore, Yildiz colpisce il palo al 95esimo, Openda fallisce il tap-in della vittoria sulla stessa azione. Nel mezzo diverse occasioni, un altro legno colpito e alcune parate di Falcone.

La Juve sale a quota 33 punti e resta a -3 dall'Inter e a -5 dal Milan (con una partita in più). Il Lecce muove la sua classifica e si porta a quota 17 punti.