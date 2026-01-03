Vincenzo Italiano ha diramato la lista dei 26 convocati in vista della sfida di domani in programma San Siro contro l'Inter. C'è Cambiaghi che ha smaltito la sindrome influenzale. Ancora out Skorupski (lesione di medio-alto grado dei flessori della coscia destra) e Bernardeschi (frattura della clavicola sinistra).

Ecco la lista dei convocati:

Franceschelli, Pessina, Ravaglia; Casale, De Silvestri, Heggem, Holm, Lucumi, Lykogiannis, Miranda, Vitik, Zortea; Fabbian, Ferguson, Freuler, Moro, Pobega, Sulemana; Cambiaghi, Castro, Dallinga, Dominguez, Immobile, Odgaard, Orsolini, Rowe