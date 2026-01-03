È Alessandro Michieletto l'Mvp stagionale di campionato e Mondiale di volley. L'atleta, salito sul tetto del momndo nell'anno appena concluso, è anche stato protagonista di una visita speciale in quel di Appiano Gentile, in casa della sua Inter. Visita condivisa col compagno di squadra Daniele Lavia.

Insieme siete andati anche ad Appiano Gentile...

"È stata una bella avventura: l’Inter ci ha invitati dopo la vittoria al Mondiale. I giocatori erano tranquilli e sereni, molto di più rispetto a quando hanno una partita e tutti gli occhi sono puntati su di loro. Siamo stati contenti di vedere un’altra realtà, un po’ diversa dalla nostra anche se le emozioni che proviamo in quanto sportivi sono le stesse".

Con chi ha stretto più amicizia nel corso degli anni?

"Con Alessandro Bastoni. Chiacchieriamo su Whatsapp e ci facciamo i complimenti a vicenda. Fa bene a entrambi scambiare due battute e staccare ogni tanto la testa dagli allenamenti e dalle partite".

Lei è il simbolo di Trento. Le piacerebbe avere una carriera simile a quella di Javier Zanetti, dedicata a una sola squadra?

"Sarebbe veramente bellissimo, queste storie sono uniche, perciò restano impresse nei cuori dei tifosi. Ho solo 24 anni, ma qui mi sento a casa".