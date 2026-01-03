"La tratta Riad-Milano non è mai stata così breve". Ne è certa la Gazzetta dello Sport che nell'ultimo aggiornamento sull'affare Joao Cancelo parla di vicinanza sempre crescente tra il portoghese e l'Inter. Il classe 1994 è stato "ormai escluso dalla lista campionato e anche dalla Champions asiatica" e adesso "sta aspettando di delineare il suo futuro". Futuro che peraltro dipende da lui che, "tra un allenamento e l'altro si sta godendo i suoi ultimi giorni in Arabia Saudita", Paese che lascerà a prescindere dall'approdo o meno in nerazzurro. Ma secondo la Rosea i motivi per essere ottimisti in casa Inter sono due, entrambi molto validi.

Le chiavi per sbloccare l'affare sono difatti due: Inzaghi e l'ingaggio. "In estate l'Inter ha liberato Simone gratuitamente nonostante avesse ancora un anno di contratto con l'Inter. Marotta e Ausilio avrebbero potuto chiedere qualche milione in più, ma non l'hanno fatto, quindi adesso si aspettano che l'Al-Hilal ricambi il favore. Da qui il secondo nodo. Cancelo guadagna 15 milioni netti a stagione. Un budget fuori portata per i piani alti interisti. Per questo i sauditi, al fine di favorire l'Inter, pagherebbero almeno il 60% dell'ingaggio del terzino. Qui entra in scena uno tra Acerbi e De Vrij, per tesserare uno dei quali l'Al-Hilal avrà bisogno di cedere un altro straniero". L'Inter nutre fiducia e crede di poter chiudere l'affare in tempi brevi. "L'Al-Hilal invece, per tesserare uno tra Acerbi e De Vrij, avrà bisogno di cedere un altro straniero".