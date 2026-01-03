Dopo la vittoria con l'Atalanta, l'Inter ha ripreso la marcia verso la sfida con il Bologna: la squadrasi è ritrovata ieri ad Appiano Gentile 2per entrare nel vivo della preparazione" alla sfida contro la squadra di Italiano. Anche ieri Altra Francesco Acerbi ha lavorato coi compagni ed è "pronto a tornare nell'elenco dei convocati", è probabile un suo utilizzo a gara in corso. "Hanno lavorato invece ancora a parte sia Bonny che Darmian", si legge sul Corriere dello Sport che fa il punto della situazione in vista del ritorno in campo di domani.

A proposito di impegni all'orizzonte, il Corriere dello Sport fa il punto anche su Angelo Bonny, "fermo ai box dal 23 dicembre a causa di una distorsione del ginocchio destro", ma più vicino al rientro rispetto a Darmian. "Già oggi, nella rifinitura della vigilia, è in programma per lui un lavoro parziale con il gruppo" e chissà che non possa essere un convocato last minute già col Bologna, si legge ancora sull'ex Parma. "L’obiettivo, senza correre rischi, è di averlo a pieno regime per la sfida con il Napoli di domenica prossima". La trasferta al Tardini "potrebbe rappresentare la luce in fondo al tunnel anche per Darmian".