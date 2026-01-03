Cristian Chivu potrebbe riconfermare l'intero undici iniziale sceso in campo dal primo minuto contro l'Atalanta anche contro il Bologna nel match in programma domani sera a San Siro.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, Zielinski è in vantaggio su Mkhitaryan dopo le ottime prestazioni fornite nell'ultima parte di stagione. In difesa Akanji guiderà il reparto con Bisseck e Bastoni ai lati.

In avanti spazio alla ThuLa. Luis Henrique e Dimarco gli esterni, Calhanoglu e Barella completeranno il reparto di centrocampo con il polacco. 

PROBABILE INTER (3‑5‑2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez

