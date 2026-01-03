Intervenuto al podcast Outsider Insight, durante la puntata 'Inter Milan in my heart', Angelo Moratti, nipote di Massimo e figlio di Gian Marco, ha parlato dell'Inter, svelando il sogno personale ma anche un po' familiare.

Se tu avessi tutti i soldi di questo mondo, ricompreresti l’Inter? "Sì, lo farei", ha seccamente risposto esprimendo un desiderio che ad oggi però sembra più utopico che mai.