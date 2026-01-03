Vincenzo Italiano, tecnico del Bologna, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di San Siro contro l'Inter: "Già l'essere dentro a tutte le competizioni e poterci giocare tutto è un grande merito. In campionato abbiamo perso un po' di terreno dal gruppetto davanti, ma in Coppa Italia e Europa League siamo ancora in gioco".

Ci sarà possibilità di vedere in campo Dominguez?

"Sta dando il suo contributo. C'è armonia nel gruppo e lui sta trovando spazio. Davanti non stiamo vivendo un gran momento, basti pensare ad Orsolini che ha tirato 4 volte in porta contro il Sassuolo senza trovare lo specchio. Ma sono convinto che ci sbloccheremo. Purtroppo manca Bernardeschi nel periodo più bello per lui, lo aspetteremo. Presto arriveranno anche i gol di Rowe, ne sono certo. La differenza la fa chi la butta dentro, in questo momento ci siamo un po' inceppati ma ci sbloccheremo".

Come sta Skorupski?

"Tra una settimana, al massimo dieci giorni, tornerà. Sicuramente salterà Inter, Atalanta e Como".

Sulla possibilità di un nuovo assetto offensivo...

"Ero molto preoccupato ad inizio anno, soprattutto dopo la gara con il Milan in cui non tirammo in porta. Da quel momento la produzione è cambiata. Ci sono momenti in cui appena gli attaccanti toccano palla fanno gol ed altri in cui non realizzano nemmeno con dieci occasioni. Non sono preoccupato. È normale che in una stagione si passi anche per questi momenti. Dobbiamo continuare a creare".