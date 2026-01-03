Continuano a rincorrersi gli aggiornamenti relativi al possibile trasferimento di Joao Cancelo all'Inter. Secondo quanto riportato da Sportitalia, il portoghese ha avuto un filo diretto con il presidente del Barcellona, Laporta, per convincere il club blaugrana a cambiare le sue priorità, al momento rivolte alla ricerca di un difensore centrale. L’Inter attende, forte dell’accordo sulla parola con Al Hilal.

Il contatto con i sauditi - secondo l'emittente - nasce da una richiesta nei confronti di uno tra Acerbi e De Vrij cui i nerazzurri hanno risposto chiedendo il portoghese in contropartita.

Sezione: Focus / Data: Sab 03 gennaio 2026 alle 17:43 / Fonte: Sportitalia
Autore: Niccolò Anfosso
