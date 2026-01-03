Se in Turchia sono ancora convinti che il "Galatasaray possa tornare alla carica già a gennaio per Hakan Calhanoglu", al Corriere dello Sport appare piuttosto "improbabile che l’ipotesi possa concretizzarsi". Il quotidiano romano, tornato a parlare del centrocampista numero 20, a proposito dell'ennesimo rumors sull'ex Milan precisa: l'eventuale trasferimento al Cimbom è ad oggi remota specie se i dirigenti del club di Istanbul dovessero tentare di imbastire un affare alle cifre proposte l'estate scorsa.

Calha è tornato "prepotentemente al centro del progetto dell’Inter dopo la telenovela degli scorsi mesi. Tanto che a stretto giro la società potrebbe anche approfondire i dialoghi per un eventuale rinnovo del contratto attualmente in scadenza nel 2027. Tra le parti è tornato il sereno e i primi approcci in questo senso ci sono già stati. A fine stagione si arriverà a un bivio: senza una nuova stretta di mano, prenderà sicuramente quota la possibilità di una separazione per evitare di perderlo poi a parametro zero".

