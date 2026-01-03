Non poteva mancare una domanda diretta sul possibile arrivo di Joao Cancelo all'Inter, e oggi durante la conferenza stampa pre-Bologna l'allenatore nerazzurro Cristian Chivu ha dribblato con eleganza l'argomento, mettendo su un piedistallo i propri calciatori: "Preferisco parlare dei miei giocatori, di Luis Henrique visto che non se ne parla da un po', di Diouf, di Dumfries, di Darmian che tra poco rientra. Sono un allenatore che guarda la realtà dei fatti, amo questo gruppo, sono al livello dell'Inter e preferirei parlare di loro".