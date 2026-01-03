Dopo la vittoria del Milan a Cagliari, l'Inter di Cristian Chivu inizia il nuovo anno con un potenziale primato solitario in classifica. Il blitz di Bergamo ha regalato tre punti pesantissimi ad una squadra che sinora, sia in campionato che in Champions League, non ha ancora pareggiato. E così le quattro sconfitte maturate entro i confini nazionali, appaiono meno gravi a fronte di ben dodici vittorie per la Beneamata che deve ancora recuperare la gara interna contro il Lecce, non disputata a causa della sfortunata presenza a Ryad nelle final four di Supercoppa. Contro l'Atalanta, nella bolgia della New Balance Atena, l'Inter ha finalmente vinto quello che poteva considerarsi un big-match, anche se gli orobici, al momento, non fanno parte del lotto in grado di competere per i primissimi posti.
La vittoria è arrivata con due interpretazioni diverse della gara. I nerazzurri hanno proposto il solito dominio per buona parte del match, con la colpa però di non aver chiuso la contesa per il reiterato mancato cinismo in zona gol nei momenti chiave della sfida, nonostante l'Inter abbia il miglior attacco del campionato. E non va dimenticato che il meritatissimo vantaggio firmato al minuto sessantacinque dall'implacabile Lautaro Martinez sulla intelligente imbeccata di Pio Esposito, entrato in campo da pochi secondi, sia scaturito grazie ad un grande regalo natalizio dell'atalantino Djimsiti. La seconda versione interista a Bergamo si è vista nell'ultima porzione di gara con Atalanta tutta in avanti alla ricerca del pareggio e la squadra di Chivu rintanata nella sua metà campo a difesa del risultato. E negli ultimi sei minuti il mister nerazzurro ha tolto Lautaro per far posto a Diouf. 5-4-1 dunque per non lasciare spazi all'avversario che ha comunque sprecato una grande opportunità con Samardzic. Nella conferenza del dopo gara, Chivu ha sottolineato come la sua squadra si fosse colpevolmente abbassata troppo, ma la decisione di chiudere il match con una sola punta era stata presa anche a Marassi contro il Genoa, dopo il gol di Vitinha che aveva riaperto una gara che pareva strachiusa a favore della Beneamata.
Sembra dunque che il tecnico romeno voglia inculcare ai suoi anche la capacità di poter vincere le partite con il minimo scarto, sapendo soffrire con determinazione quando sia necessario. Esistono anche gli avversari, in certi momenti e su certi campi a volte non basta essere più forti, sapendo di esserlo, per portare a casa i tre punti. Spesso è necessario dimostrarlo anche con una buona dose di umiltà e con una concentrazione feroce quando la clava diventa più importante del fioretto.
Domani a San Siro arriva il Bologna, una sorta di bestia nera per l'Inter. Come dimenticare la sconfitta che nel 2022 costò uno scudetto poi vinto dal Milan. Come dimenticare il ko maturato all'ultimo respiro nel finale della scorsa stagione, quando, sempre al Dall'Ara, una rovesciata di Orsolini propiziata da una rimessa laterale irregolare, regalò i tre punti agli emiliani. E anche nella strepitosa annata nerazzura condita dalla seconda stella, il Bologna eliminò l'Inter dalla Coppa Italia sbancando il Meazza in rimonta ai supplementari. La sconfitta ai rigori a Riad nella semifinale di Supercoppa, è storia recente. Tocca assolutamente quindi invertire subito la tendenza, perchè abbiamo capito che con ogni probabilità questo campionato si giocherà in testa punto a punto sino alla fine.
San Siro annuncia il primo sold-out del nuovo anno, il popolo nerazzurro, come sempre, non lascerà sola una squadra che da sei anni compete per vincere e qualcosa nella bacheca di Viale Liberazione è arrivata, comprese due finali di Champions League in tre anni. Ora a guidare la truppa c'è il signor Cristian Chivu che, secondo qualcuno, non avrebbe mangiato il panettone, come si dice il gergo per gli allenatori che non riscuotono credito. Ma il mister non ascoltato giudizi frettolosi e superficiali, di moda quando si parla di Inter. Cristian Chivu si è messo a lavorare, proponendo le sue idee al gruppo, riuscendo però a capire che sarebbe stato deleterio non dare continuità ad una esperienza che non poteva considerarsi al capolinea solo perchè nella scorsa stagione non si è vinto nulla. L'Inter è comunque stata sul pezzo sino alla fine su tutti i fronti, cosa che riesce solo ai grandi club.
Gennaio, tempo di mercato. Qualcosa si muove, vedremo alla fine della sessione se applaudire le mosse della dirigenza. Intanto sotto con Inter-Bologna. Per riprendersi il primo posto in classifica.
Autore: Maurizio Pizzoferrato
Altre notizie - Editoriale
Altre notizie
- 23:55 Supercoppa, anche in Francia piovono critiche per la scelta estera. De Zerbi: "Deve giocarsi nel Paese d'origine"
- 23:40 Sky - Caprile e Vicario sono i due nomi in cima alla lista per il dopo Sommer: i dettagli
- 23:25 Milan, Allegri predica calma: "Per lo Scudetto è troppo presto, ci sono 5 squadre in 4 punti"
- 23:10 Genoa, De Rossi: "Mercato? Anche big come Inter e Juve cambiano i giocatori"
- 22:55 Inter-Bologna, domenica la sfida numero 157 in Serie A: i precedenti. Perfetto equilibrio nelle ultime 8
- 22:40 Leao torna al gol e il Milan vince a Cagliari: rossoneri provvisoriamente in vetta alla classifica
- 22:25 Lo Monaco: "Scudetto, ci metto anche la Juve che si è avvicinata moltissimo"
- 22:10 San Siro anno zero: nel 2026 il progetto della nuova casa di Inter e Milan. Perché è giusto pretendere il meglio
- 21:55 Sky - Inter, contatti in corso per il ritorno di Cancelo: sul piatto anche De Vrij e Acerbi, si lavora allo scambio
- 21:40 Lautaro a caccia dei grandi: contro il Bologna per andare in doppia cifra per la settima volta in Serie A
- 21:25 SI - Barcellona, il mercato passa anche dalla retroguardia. Il sogno per la difesa è Bastoni
- 21:10 L'Inter apre l'anno sfidando il Bologna a San Siro: dove vedere il match in tv
- 20:56 Gol e assist in Serie A, Dimarco mette nel mirino il record di Maicon: dolci ricordi per l'azzurro contro il Bologna
- 20:42 Cancelo-Barcellona, un legame speciale: l'Inter attende. L'Al Hilal su De Vri e Acerbi: doppia strategia
- 20:28 Di Matteo: "In Italia giovani di talento, hanno bisogno di maggiori opportunità in Serie A"
- 20:14 SM - Inter-Al Hilal, accordo trovato per Joao Cancelo: ma il Barcellona lo tenta. Nei discorsi anche Acerbi e De Vrij
- 20:00 Sky - Inter-Bologna, Zielinski avanti su Mkhitaryan. In avanti la ThuLa: la probabile formazione
- 19:45 Non solo il mercato, a giugno può essere rivoluzione: in scadenza il portiere e gran parte della difesa
- 19:30 Como, Fabregas esalta Nico Paz: "Fa la differenza. Anche contro l'Inter poteva fare due gol"
- 19:15 Il designatore Rocchi una ne fa e 100 ne pensa
- 19:00 Rivivi la diretta! CANCELO-INTER, ore DECISIVE. INZAGHI ci prova per ACERBI: intreccio di MERCATO tra INTER e AL HILAL
- 18:54 Dall'Arabia - Inter-Al Hilal, non solo Acerbi: nei discorsi spunta anche de Vrij. Novità sul fronte Cancelo
- 18:40 Dalla Turchia - Novità sul futuro di Frattesi: il Fenerbahçe si ritira dalla corsa
- 18:25 A. Paganin: "Chivu si sta prendendo l'Inter nonostante l'eredità pesante"
- 18:10 Il Liverpool reclama un penalty contro il Leeds: Slot sbotta in conferenza ma dimentica il rigorino contro l'Inter
- 17:56 Sport - Barcellona non convinto di Joao Cancelo: Laporta l'ha comunicato a Mendes
- 17:40 Roberto Carlos rassicura: "Non ho avuto un infarto, mi sono sottoposto a una procedura medica preventiva"
- 17:25 Qui Bologna - Seduta tattica con conclusioni a rete verso l'Inter. Differenziato per Skorupski
- 17:10 Sky - Niente Inter-Bologna per Bonny e Darmian: ecco quando è previsto il loro rientro
- 16:55 Juve, Spalletti: "Il mercato sarà legato a ciò che capiterà, non vado a scatenarlo io". Poi dà ragione a Conte
- 16:40 La Nacion - Valentin Carboni in prestito al Racing, piovono conferme: "Trattativa avanzata"
- 16:25 Samaden non dimentica: "Sarò eternamente riconoscente all'Inter, lì ho vissuto un'esperienza bellissima"
- 16:10 UFFICIALE - Milan, ecco Füllkrug: il tedesco sarà a disposizione stasera contro il Cagliari
- 15:54 Prima partita del 2026, prima conferenza pre-gara di Chivu: data e ora
- 15:39 Dal Portogallo - Joao Cancelo, Al Hilal e Inter discutono anche del diritto di riscatto
- 15:25 Cancelo accostato al Barcellona, Flick: "Ci serve un giocatore in difesa, ma l'acquisto deve avere un senso"
- 15:10 Joao Cancelo, i piani dell'Inter non cambiano: risposte attese a breve. E occhio alla pista Acerbi-Al Hilal
- 14:55 Roma, Gasperini: "Mercato strano, le big si stanno scatenando come non era mai successo"
- 14:40 Atalanta, Palladino ripensa al ko con l'Inter: "Bene nella ripresa, ma sono venuti a mancare i dettagli"
- 14:25 Inter-Napoli, la decisione del Prefetto di Milano: divieto di vendita dei biglietti ai residenti in Campania e in Provincia di Genova
- 14:10 L'Inter su Muharemovic, Grosso prevede un gran futuro per il difensore bosniaco: "Può diventare molto, molto forte"
- 13:55 Fabbian: "Di Chivu ti colpisce l'umiltà. Gli anni all'Inter hanno dato l'impronta al giocatore che sono oggi"
- 13:40 Muharemovic: "Juve scuola ideale per un difensore. Le big? Io e Huijsen ci siamo fatti una promessa"
- 13:25 Candela: "Mi rivedo in Dimarco per due aspetti. Roma da Scudetto? No, da zona Champions"
- 13:10 Bologna, Dallinga: "Contro l'Inter sarà una gara importante soprattutto per un aspetto"
- 12:56 GdS - Serie A: tripudio della difesa a tre. Sdoganamento culturale approvato anche dai top
- 12:42 Inter-Bologna, San Siro verso il sold out per la prima del 2026: tutte le informazioni utili
- 12:28 SI - Inter, intrecci di mercato con l'Al-Hilal: Inzaghi stima Acerbi e De Vrij. In caso di addio di uno dei due...
- 12:14 Saverio Sticchi Damiani (pres. Lecce): "Cedere Tiago Gabriel? Non è il momento. È fortissimo, ma..."
- 12:00 CANCELO-INTER, c'è FIDUCIA: COSA MANCA. CARBONI va in ARGENTINA, rebus FRATTESI. CONTRO il BOLOGNA..
- 11:45 SM - Cancelo, l'Inter confida di riportarlo a Milano. Dialogo con l'Al Hilal: manca ancora accordo, ma..
- 11:30 GdS - Frattesi e l'Inter ai titoli di coda. Ma il club vuole 30-35 milioni
- 11:16 CdS - Acerbi già pronto, Darmian e Bonny ancora indisponibili
- 11:02 CdS - Cancelo all'Inter? Soltanto in un caso. Su Palestra e Luis Henrique...
- 10:48 Inzaghi: "Mercato? Abbiamo nove stranieri e possiamo iscriverne otto. Inter-Barcellona tra le partite che ricordo spesso"
- 10:34 La Repubblica - Cancelo-Inter, le valutazioni in corso in Viale della Liberazione
- 10:20 Benitez: "Corsa Scudetto? Ne riparliamo negli ultimi dieci turni. E le italiane in Europa..."
- 09:52 TS - Dumfries atteso a Milano a metà gennaio: l'olandese pronto per marzo?
- 09:38 TS - Fascia destra Inter, non solo Cancelo: Palestra resta un obiettivo forte anche per la prossima stagione
- 09:24 TS - Chivu ha promosso Luis Henrique: sette di fila dal 1' e giocherà col Bologna. E la dirigenza...
- 09:10 TS - Derby d'Italia per Cancelo, ma c'è sempre l'ostacolo ingaggio. E Mendes guarda all'estero
- 08:56 GdS - Palacios infortunato e sul mercato. Ma l'argentino complica i piani dell'Inter
- 08:42 CdS - Obiettivo Inter: rinverdire la linea difensiva. Qualcosa si muove già a gennaio? Palacios saluta, piace Muharemovic
- 08:28 CdS - Frattesi tra Juve e Fenerbahçe: l'idea dell'Inter è chiara a tutti
- 08:14 GdS - Chivu con la migliore Inter: la probabile formazione. E dall'infermeria...
- 08:00 GdS - Cancelo, l'Inter accelera e incassa il sì decisivo dell'Al Hilal sullo stipendio. Barça superato, sceglie Joao
- 00:00 Joao Cancelo non si discute. Però...