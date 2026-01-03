Alessandro Nesta, intervistato da DAZN, ha rivelato un retroscena di mercato che riguarda l'arrivo di Thiago Silva al Milan: "Segnalai Thiago Silva a Galliani e Braida, quest'ultimo se ne innamorò. Aveva già un pre contratto con l'Inter e sul giocatore c'era pure il Villarreal, ma gli parlammo e scelse il Milan in cinque minuti. Lo convinse il blasone del club e l'idea di crescere al fianco di uno come Nesta. Con il senno di poi direi che ha fatto bene, con buona pace dei cugini nerazzurri...", le parole riprese da MilanNews.