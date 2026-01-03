Alessandro Nesta, intervistato da DAZN, ha rivelato un retroscena di mercato che riguarda l'arrivo di Thiago Silva al Milan: "Segnalai Thiago Silva a Galliani e Braida, quest'ultimo se ne innamorò. Aveva già un pre contratto con l'Inter e sul giocatore c'era pure il Villarreal, ma gli parlammo e scelse il Milan in cinque minuti. Lo convinse il blasone del club e l'idea di crescere al fianco di uno come Nesta. Con il senno di poi direi che ha fatto bene, con buona pace dei cugini nerazzurri...", le parole riprese da MilanNews.

Sezione: News / Data: Sab 03 gennaio 2026 alle 15:15
Autore: Niccolò Anfosso
