Cristian Chivu ha lavorato con particolare importanza all'affare Cancelo dietro le quinte. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano e Matteo Moretto su Youtube, il tecnico del'Inter, molto attento alle parole, non si è sbilanciato in conferenza stampa perché ha "protetto" l'operazione di mercato.

La società nerazzurra resta in attesa della decisione finale del giocatore che continua a sperare in una chiamata del Barcellona dopo i discorsi effettuati tra l'agente Mendes e Laporta.

Chivu è stato però coinvolto nell’operazione Cancelo e l’ha approvata dal punto di vista tecnico e comportamentale. L'Inter non ha dubbi e ha già dato il via libera in questo senso e anche Chivu stesso. C’è da capire ora cosa vorrà fare il giocatore.