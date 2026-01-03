Seconda vittoria consecutiva dopo l'acuto contro il Lecce per il Como di Cesc Fabregas, che liquida al Sinigaglia l'Udinese: 1-0 il risultato finale. Decisiva la rete, su rigore, di Da Cunha al 18esimo del primo tempo. I lariani ottengono il massimo con il minimo sforzo, blindando il sesto posto e avvicinandosi ai quartieri nobili. Con quest'affermazione, il Como conferma l'ottimo trend casalingo, essendo ancora imbattuto tra le mura amiche.

Sezione: Il resto della A / Data: Sab 03 gennaio 2026 alle 14:30
Autore: Niccolò Anfosso
