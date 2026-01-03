Un eventuale innesto nella rosa dell'Inter a gennaio significa automaticamente un’esclusione dalla nuova lista Uefa che andrà compilata. A inizio stagione Chivu "se l’è 'cavata' lasciando fuori Palacios", ma l'arrivo di Cancelo "spingerebbe fuori un altro nerazzurro" si legge sul Corriere dello Sport che si interroga su chi possa eventualmente salutare la Champions.

"Ragionando, in particolare sul fatto che, dopo il guaio muscolare rimediato a metà ottobre, non è ancora tornato a disposizione il candidato più plausibile sembrerebbe Darmian", ma "le prospettive cambierebbero in caso di qualche uscita".

Data: Sab 03 gennaio 2026 alle 09:30
Autore: Egle Patanè / Twitter: @eglevicious23
