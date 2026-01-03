Dopo l'infortunio di Dumfries, che tornerà a disposizione non prima di marzo inoltrato, Marotta e Ausilio hanno deciso di "cogliere l'opportunità che Jorge Mendes ha prospettato", offrendo ai dirigenti di Viale della Liberazione il ritorno a Milano del portoghese Joao Cancelo. Un profilo che a giudicare dal momento stuzzica più che semplicemente la fantasia di dirigenza e staff tecnico del club nerazzurro che per questo motivo ha "messo sul piatto l’offerta di un prestito secco della durata di sei mesi, corroborata da un ingaggio di tre milioni". Determinante in tal senso dovrà essere l'intento dell'Al Hilal che "dovrà contribuire alla corresponsione del maxi stipendio annuo da 15 milioni". E l'inserimento di Acerbi o De Vrij nella trattativa potrebbe favorire i dialoghi, asserisce anche il Corriere della Sera.

"La sensazione è che una quadra con la società di Riad si troverà - si legge -. Il rebus è piuttosto legato alla volontà dell’esterno destro che non solo è stato sondato dalla Juventus ma soprattutto è nel mirino anche del Barcellona", club però alle prese con i vincoli imposti dal fair play finanziario.