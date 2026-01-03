Tra un brindisi di buon anno e una chiacchiera di mercato, l'Inter attende in casa il Bologna, avversario che per i nerazzurri "rappresenta una sorta di kryptonite", come testimonia la sconfitta di Riad in Supercoppa. Chivu vuole invertire la rotta e contro la squadra di Italiano, nella prima di campionato, "schiererà la miglior formazione possibile", tenendo comunque d'occhio le rotazioni in vista dell'infrasettimanale col Parma. In attesa della gara numero uno del 2026 Tuttosport fa il punto della situazione di Appiano Gentile.

Acerbi è recuperato e nella bozza di formazione disegnata dal quotidiano torinese l'ex Lazio è in ballottaggio con Bisseck. In base alla scelta, Akanji giocherà da centrale a destra, con Bastoni al solito posto sulla sinistra. Mkhitaryan è favorito su Zielinski e "in attacco Pio scalpita", ma è Thuram più avanti nella corsa ad affiancare Lautaro. A proposito dell'argentino, il Toro "cercherà di andare a segno per la quinta gara di fila in A, che significherebbe pure toccare la doppia cifra per la settima stagione nella massima serie, superando Vieri e Boninsegna: davanti a lui resterebbero solo Meazza e Lorenzi (a nove) e Altobelli (otto)". Altro capitolo quello riguardante gli infortunati.

Se Darmian, "a lavoro con i compagni di squadra da lunedì, punta il Napoli", Bonny potrebbe tornare parzialmente in gruppo già oggi e sarà a disposizione, non per il Bologna, ma per la sfida al Tardini.