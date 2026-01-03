Nel caso in cui la trattativa per Cancelo quindi per Acerbi dovesse andare in porto "l'Inter andrebbe a caccia di un altro difensore?", si interroga il Corriere dello Sport retoricamente. La risposta è difatti presto spiegata dallo stesso quotidiano romano che parla di ipotesi esclusa tassativamente in Viale della Liberazione, dove "la rosa a disposizione di Chivu viene considerata completa".

"Ad ogni modo, alla luce del cambio di rotta sul sostituto di Dumfries, non è comunque il caso di escludere totalmente un innesto anche in difesa", precisa anche il quotidiano romano che spiega: "I piani per la fascia sono mutati non per mancanza di fiducia nei confronti di Luis Henrique che, al contrario, viene ritenuto in costante crescita e destinato a prendersi definitivamente la scena in casa nerazzura (per lui anche offerte da Premier e Turchia, tutte in linea con l’investimento da circa 25 milioni effettuato in estate), quanto per i dubbi sui tempi per riavere Dumfries in forma". Il rientro dell'olandese è previsto per metà marzo, "ma ha sempre faticato a ritrovare la condizione dopo lunghi stop". Motivo che spinge i nerazzurri a pensare.