Dopo la vittoria di Cagliari, si è presentato Rafael Leao, in casa Milan, ai microfoni di Sky Sport: "Partita da squadra, l'abbiamo preparata molto bene e il mister l'ha preparata bene. Era una partita di tecnica e l'abbiamo fatta da squadra". L'obiettivo? "Abbiamo un obiettivo ma è ancora lunga: il mio obiettivo è lo stesso del gruppo e ogni partita in cui entriamo lo facciamo per vincere".
Sezione: Il resto della A / Data: Sab 03 gennaio 2026 alle 16:15
Autore: Niccolò Anfosso
Autore: Niccolò Anfosso
Altre notizie - Il resto della A
Il Como conferma il trend casalingo: 1-0 all'Udinese, blindato il sesto posto. Lariani imbattuti al Sinigaglia
Atalanta, Palladino ripensa al ko con l'Inter: "Bene nella ripresa, ma sono venuti a mancare i dettagli"
Milan, Allegri: "L'Inter non è mai uscita dai primi posti negli ultimi anni". Poi dice la sua sulla diatriba Chivu-Conte
Altre notizie
Sabato 03 gen
- 17:57 Como vittorioso, Fabregas evidenzia la prova dei suoi: "L'Udinese ha battuto Inter e Napoli"
- 17:43 SI - Cancelo-Laporta, filo diretto per convincere il Barcellona. L'Inter attende: retroscena su Acerbi e Dr Vrij
- 17:27 Joao Cancelo? Chivu esce in dribbling e si focalizza sugli altri esterni destri
- 17:15 Matuzalem: "Contro l'Inter segnai il gol più brutto di tutti". Poi un retroscena su Lotito
- 17:00 Vince la paura nel sabato pomeriggio di lotta salvezza: doppio 1-1 tra Sassuolo-Parma e Genoa-Pisa
- 16:45 Inter prima in Serie A ma non nel 2025: la Roma meglio dei nerazzurri. Un dato dal quale prendere lo slancio per il 2026
- 16:30 Governo, la legge di bilancio coinvolge anche lo sport: assist sulle plusvalenze
- 16:15 Milan, Leao: "Abbiamo un obiettivo, ma è ancora lunga. Lottiamo sempre per vincere"
- 16:00 Lautaro, mirino sulla doppia cifra. Può scavalcare Vieri e Boninsegna: la statistica
- 15:45 Bologna, Italiano in conferenza: "Ci siamo un po' inceppati offensivamente, ma ci sbloccheremo"
- 15:30 Michieletto: "Io come Zanetti? Sarebbe bellissimo". Poi racconta la giornata ad Appiano con Lavia
- 15:15 Nesta: "Thiago Silva? Aveva un pre-contratto con l'Inter, ma scelse il Milan in 5 minuti"
- 15:00 Senderos: "Akanji è il migliore difensore della Serie A. Sommer esplosivo, è forte ed è un vero leader"
- 14:45 Arsenal, Arteta celebra il ritorno di Gabriel Jesus: "L'ho trovato formidabile"
- 14:30 Il Como conferma il trend casalingo: 1-0 all'Udinese, blindato il sesto posto. Lariani imbattuti al Sinigaglia
- 14:15 Chivu: "De Vrij e Frattesi avranno più occasioni. Le frecciate extra campo per me non incidono. Su Cancelo..."
- 14:00 Qui Bologna - Fabbian torna a San Siro, con un occhio al mercato: pressing della Lazio
- 13:45 SM - Affare Cancelo, l'Inter ha fiducia. Più De Vrij che Acerbi per lo scambio. E il Barcellona...
- 13:30 Romano: "Cancelo aspetta una risposta dal Barcellona. E Inzaghi gradirebbe l'arrivo di un difensore all'Al-Hilal"
- 13:15 Valentin Carboni in prestito al Racing: solo dettagli da limare per la finalizzazione dell'operazione
- 13:00 CdS - A San Siro derby argentino: il Toro Martinez contro il Torito Castro. E occhio alle curiosità
- 12:45 GdS - Inter e Cancelo sempre più vicini, due motivi per essere ottimisti. Inzaghi intanto lo esclude dalle liste
- 12:30 GdS - Bonny dalla tribuna, Barella è carico e Zielinski insidia Mkhitaryan: le chiavi anti-Bologna
- 12:15 Leoni: "Prima del Liverpool niente di concreto con nessuna italiana. Chivu allenatore bravissimo. Vi spiego perché"
- 11:55 Corsera - In attesa del sì di Cancelo, l'Inter si porta avanti con l'Al-Hilal. La quadra tra club si troverà
- 11:40 GdS - Chivu si gode Akanji. L'affare Cancelo farebbe felici tutti anche il difensore ex City
- 11:17 Il sogno di Angelo, che è un po' quello di tutta la famiglia Moratti: "Ricomprerei l'Inter"
- 11:00 CdS - Inter-Al Hilal, intesa di massima per Cancelo che riflette. Ma i nerazzurri hanno fretta: stabilita deadline
- 10:45 TS - Cancelo, la Juve non è fuori dai giochi. Ma l'Inter fa l'ultimatum: attenderà una settimana al massimo
- 10:30 CdS - Inter al completo anche se parte Acerbi. Ma l'innesto in difesa non è da escludere
- 10:15 CdS - Lavoro parzialmente in gruppo per Bonny nella giornata di oggi: speranza di convocazione col Bologna
- 10:00 CdS - Frattesi, Fenerbahçe meno complicato della Juventus ma non scalda l'ex Sassuolo. Il punto
- 09:45 Inter-Bologna, a San Siro si sfidano le difese più "forti" della Serie A. E i nerazzurri primeggiano negli Expected Goals contro
- 09:30 CdS - Cancelo all'Inter? Cosa comporterebbe l'arrivo del portoghese per le liste UEFA
- 09:15 TS - Frattesi dice no al Fenerbahce e aspetta la sua preferita: manterrà il punto finché regge l'ipotesi Juve
- 09:00 CdS - Galatasaray ipotesi remota, Calhanoglu tornato al centro del progetto Inter: si pensa al rinnovo
- 08:45 TS - Col Bologna Mkhitaryan rivuole la titolarità, Pio scalpita ma sarà ThuLa. Lautaro punta i big
- 08:30 GdS - Cancelo-Inter sempre più vicini: accordo con l'Al-Hilal trovato. Inzaghi fa spazio ad Acerbi. E De Vrij...
- 00:00 L'Inter di Chivu e la nuova capacità di soffrire
Venerdì 02 gen
- 23:55 Supercoppa, anche in Francia piovono critiche per la scelta estera. De Zerbi: "Deve giocarsi nel Paese d'origine"
- 23:40 Sky - Caprile e Vicario sono i due nomi in cima alla lista per il dopo Sommer: i dettagli
- 23:25 Milan, Allegri predica calma: "Per lo Scudetto è troppo presto, ci sono 5 squadre in 4 punti"
- 23:10 Genoa, De Rossi: "Mercato? Anche big come Inter e Juve cambiano i giocatori"
- 22:55 Inter-Bologna, domenica la sfida numero 157 in Serie A: i precedenti. Perfetto equilibrio nelle ultime 8
- 22:40 Leao torna al gol e il Milan vince a Cagliari: rossoneri provvisoriamente in vetta alla classifica
- 22:25 Lo Monaco: "Scudetto, ci metto anche la Juve che si è avvicinata moltissimo"
- 22:10 San Siro anno zero: nel 2026 il progetto della nuova casa di Inter e Milan. Perché è giusto pretendere il meglio
- 21:55 Sky - Inter, contatti in corso per il ritorno di Cancelo: sul piatto anche De Vrij e Acerbi, si lavora allo scambio
- 21:40 Lautaro a caccia dei grandi: contro il Bologna per andare in doppia cifra per la settima volta in Serie A
- 21:25 SI - Barcellona, il mercato passa anche dalla retroguardia. Il sogno per la difesa è Bastoni
- 21:10 L'Inter apre l'anno sfidando il Bologna a San Siro: dove vedere il match in tv
- 20:56 Gol e assist in Serie A, Dimarco mette nel mirino il record di Maicon: dolci ricordi per l'azzurro contro il Bologna
- 20:42 Cancelo-Barcellona, un legame speciale: l'Inter attende. L'Al Hilal su De Vri e Acerbi: doppia strategia
- 20:28 Di Matteo: "In Italia giovani di talento, hanno bisogno di maggiori opportunità in Serie A"
- 20:14 SM - Inter-Al Hilal, accordo trovato per Joao Cancelo: ma il Barcellona lo tenta. Nei discorsi anche Acerbi e De Vrij
- 20:00 Sky - Inter-Bologna, Zielinski avanti su Mkhitaryan. In avanti la ThuLa: la probabile formazione
- 19:45 Non solo il mercato, a giugno può essere rivoluzione: in scadenza il portiere e gran parte della difesa
- 19:30 Como, Fabregas esalta Nico Paz: "Fa la differenza. Anche contro l'Inter poteva fare due gol"
- 19:15 Il designatore Rocchi una ne fa e 100 ne pensa
- 19:00 Rivivi la diretta! CANCELO-INTER, ore DECISIVE. INZAGHI ci prova per ACERBI: intreccio di MERCATO tra INTER e AL HILAL
- 18:54 Dall'Arabia - Inter-Al Hilal, non solo Acerbi: nei discorsi spunta anche de Vrij. Novità sul fronte Cancelo
- 18:40 Dalla Turchia - Novità sul futuro di Frattesi: il Fenerbahçe si ritira dalla corsa
- 18:25 A. Paganin: "Chivu si sta prendendo l'Inter nonostante l'eredità pesante"
- 18:10 Il Liverpool reclama un penalty contro il Leeds: Slot sbotta in conferenza ma dimentica il rigorino contro l'Inter
- 17:56 Sport - Barcellona non convinto di Joao Cancelo: Laporta l'ha comunicato a Mendes
- 17:40 Roberto Carlos rassicura: "Non ho avuto un infarto, mi sono sottoposto a una procedura medica preventiva"
- 17:25 Qui Bologna - Seduta tattica con conclusioni a rete verso l'Inter. Differenziato per Skorupski
- 17:10 Sky - Niente Inter-Bologna per Bonny e Darmian: ecco quando è previsto il loro rientro
- 16:55 Juve, Spalletti: "Il mercato sarà legato a ciò che capiterà, non vado a scatenarlo io". Poi dà ragione a Conte
- 16:40 La Nacion - Valentin Carboni in prestito al Racing, piovono conferme: "Trattativa avanzata"