Continuano le voci che vedono possibile il ritorno di Joao Cancelo all'Inter. Secondo SportMediaset, c'è moderata fiducia per l'arrivo dell'esterno. Più De Vrij che Acerbi al momento per lo scambio con l'Al Hilal. Weekend che può essere decisivo per l'eventuale ritorno del portoghese. Sullo sfondo resta il Barcellona, pronto a dare battaglia per Cancelo, che ha già avuto modo di fare un'esperienza anche con la maglia blaugrana.

Sezione: Focus / Data: Sab 03 gennaio 2026 alle 13:45
Autore: Niccolò Anfosso
vedi letture
Print