Dopo le indiscrezioni degli ultimi giorni, adesso le voci trovano conferma: Valentin Carboni andrà in prestito al Racing. Lo riferisce anche Matteo Moretto, spiegando che per la finalizzazione dell'operazione mancano solo pochi dettagli. La trattativa sta per volgere al termine.

Sezione: Copertina / Data: Sab 03 gennaio 2026 alle 13:15
Autore: Niccolò Anfosso
