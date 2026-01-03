Aleksandar Stankovic eletto MVP del Club Bruges del mese di dicembre. Un altro riconoscimento importante per il canterano nerazzurro che in Belgio si sta consacrando. Le sue prestazioni non stanno passando certamente inosservate e diversi top club europei ora guardano con particolare attenzione all'evoluzione del figlio d'arte.

L'Inter, la prossima estate, potrà esercitare la recompra pattuita con il Club Brugge la scorsa estate. Il futuro di Stankovic è tutto da scrivere, ma il presente parla chiaro.