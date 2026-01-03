Dopo aver accarezzato l'idea di arrivare a Davide Frattesi, il Fenerbahce è pronta all'assalto a Guendouzi. Il centrocampista francese della Lazio di Sarri è finito nel mirino del club turco.

Non risultano ancora offerte ufficiali, ma si registra l'apertura del giocatore alla destinazione come riportato da Sky Sport. La Lazio ha già ceduto Castellanos al West Ham nella finestra invernale di calciomercato per 30 milioni di euro, Sarri rischia di perdere un altro pezzo da novanta. 

Sab 03 gennaio 2026 alle 18:26
Autore: Raffaele Caruso
