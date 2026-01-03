Francelino Matuzalem, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha ricordato un retroscena che ha visto protagonista lui stesso e Lotito: "Entrai alle 21 per firmare, uscii alle tre di notte. Si addormentava. Un grande. Quando mi mise fuori rosa fu colpa mia, ero rientrato tardi dalle vacanze. La Lazio è stata un pezzo di vita. E i tifosi mi ricordano ancora il gol decisivo in Supercoppa contro l’Inter, di naso, nel 2009. Il più brutto di tutti. Ho sfiorato Milan e soprattutto Roma. Incontrai Spalletti in hotel ai tempi dello Shakhtar. Lì ho avuto l'allenatore migliore: Lucescu".