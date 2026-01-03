Giovanni Fabbian tornerà a San Siro domani sera per la sfida contro l'Inter che il Bologna disputerà. Secondo Sky Sport, però, il centrocampista ha anche un occhio sul mercato, dal momento che la Lazio ha manifestato un forte interesse per il giocatore e i contatti sono costanti per capire la fattibilità dell'operazione.

