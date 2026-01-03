L'Inter è interessata a Giovane per l'estate. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto e Fabrizio Romano su YouTube, la dirigenza nerazzurra segue con particolare attenzione l'attaccante brasiliano del Verona.

L'Inter non ha mosso passi concreti dopo aver pensato di bloccarlo subito a gennaio in vista di giugno. Ma sul giocatore ci sono diversi club italiani. Il Napoli lo stima molto, la Roma sta lavorando su diverse viste ma potrebbe affondare il colpo subito e nella stessa situazione c'è l'Atalanta. Il Verona attende offerte e la valutazione è stata fissata sui 20 milioni di euro.