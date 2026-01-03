Che Davide Frattesi lascerà l'Inter non è una novità, come altrettanto noto è che l'Inter non intenda ascoltare offerte al di sotto di una cifra intorno ai 30 milioni di euro con la priorità di monetizzare immediatamente, specie se ad acquistarlo è un'italiana. Lo scenario è ben noto alla Juventus che apprezza il centrocampista romano ma finora ha fatto valutazioni che "non collimano minimamente con quelle interiste", come si legge su Tuttosport che parla di una carta da giocare pensata ai tavoli della Continassa.

Secondo il quotidiano "il tempo può fare il suo corso, aumentare i nervosismi come i desideri. E i desideri sono di separazione, appunto". Al di là dei dettagli, quella tra Frattesi e l'Inter è una "storia ormai logora", sulla quale hanno messo gli occhi in tanti. Dalla Roma, che al momento ha però altre priorità, al Napoli, passando per il Fenerbahce, club al quale l'ex Sassuolo ha pronunciato il suo sonoro no. "Fino a quando sul suo tavolo c’è l’opzione Juve, la preferita, allora proverà a mantenere il punto, pur tornando a quello di partenza: l’obiettivo deve essere giocare, prendere minuti e fiducia, campo e condizione, perché è un anno troppo importante e perché vuole rispondere alla promessa estiva, poi spezzata, da Cristian Chivu" che gli aveva garantito "spazio e opzioni, addirittura un ruolo ad hoc a ridosso della punta", poi deluse nel tempo.