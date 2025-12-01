Il futuro dell'arbitraggio in Serie A potrebbe subire una svolta epocale, specie alla luce degli ultimi episodi che hanno scatenato una marea di polemiche. Secondo il quotidiano Il Messaggero, dai vertici dell'AIA filtrano riflessioni importanti sull'introduzione del Football Video Support (FVS), un sistema attualmente in fase di sperimentazione in Serie C che cambierebbe radicalmente le dinamiche della tecnologia in campo. Non si tratterebbe tecnicamente di un semplice VAR a chiamata, ma di una revisione profonda del protocollo attuale.

Il Football Video Support, lo ricordiamo, prevede la presenza di un quinto ufficiale addetto a bordo campo, che accoglie l'arbitro centrale nella postazione nel momento in cui dalla panchina arriva la richiesta di revisione di un episodio e si limita a far scorrere le immagini per mostrarle al direttore di gara, senza suggerire decisioni. Ogni allenatore ha a disposizione due 'challenge' a partita e può chiedere la revisione per gol, rigori, rossi diretti, scambio di identità. Se la chiamata dell'allenatore si rivela corretta, il tecnico mantiene la card per il challenge; in caso contrario, la perde.