Gigi Buffon, team manager della nazionale, parla a Radio Anch'io Lo Sport di Pio Esposito e della sua crescita recente. "Pio è una delle note più belle di quest'anno del calcio italiano. A me ha impressionate e mi piace la testa che ha, l'attitudine al lavoro e la determinazione nel voler migliorare: a quell'età non sono facili da riscontrare. Partiamo quindi con buoni presupposti".

"Come caratteristiche assomiglia a Luca Toni - dice ancora -, ma per l'età che ha è più avanti perché Luca ha avuto un processo più lento ed è esploso sui 23-24 anni. Pio lo abbiamo visto anche a Pisa, determina in maniera significativa ad alti livelli. Rispetto a Toni è anche un po' più dinamico, ma le caratteristiche sono quelle".

Riguardo alla possibile finestra in più per le nazionali prima dei playoff, Buffon aggiunge: "Il calendario è complicato, ma non perché non ci sia la predisposizione delle società - afferma - Solo che essendo intenso non ci sono finestre per trovare un buco di 2-3 giorni. Per un piccolo stage ad oggi non c'è nulla di certo ma abbiamo trovato un abbraccio sincero delle società e ci ha fatto piacere. Probabilmente dipenderà da certi casi singoli, ma qualcosina riusciremo a fare e questo ci fa piacere perché significa che è un impegno che sentiamo tutti".

Ieri a Pisa c'è stata anche la seconda presenza in A di Louis Thomas Buffon. "Avendo fatto quel percorso so quanto è difficile confermarsi e quanto è facile illudersi e imboccare una strada con corretta - dice il padre Gigi - Proprio perché è mio figlio voglio metterlo di fronte alla realtà. Sta facendo un bel percorso, ma ad oggi significa nulla".