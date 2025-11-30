Andy Diouf si presenta davanti alle telecamere di DAZN per analizzare a caldo Pisa-Inter, match dell'Arena Garibaldi che ha visto i nerazzurri vincere 2-0 con la doppietta di Lautaro Martinez.

Oggi hai avuto un ottimo impatto, sei entrato subito in partita.

"Sono contento perché sto giocando tanto e sto aumentando il minutaggio, anche se voglio giocare sempre di più. Sono molto contento, devo continuare a spingere. Chivu mi aiuta tanto e mi parla tanto per farmi migliorare".

Qual è il tuo obiettivo per questa stagione?

"Step by step, voglio giocare sempre di più. All'inizio non è stato facile perché non ho fatto la preparazione con la squadra, ma ora sto trovando sempre più spazio".