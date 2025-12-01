Beppe Bergomi analizza dagli studi di Sky Sport la prova dell'Inter contro il Pisa ed entra nel dettaglio delle prestazioni della coppia Thuram-Lautaro. "E' sempre la coppia migliore, ma interpretano l'attacco alla profondità o il movimento incontro in maniera diversa rispetto al primo anno. Era molto chiaro quando li andavano ad aggredire forte, la prima punta era Lautaro e Thuram andava incontro. Ora i difensori ti arrivano forte da dietro e gli arbitri quasi mai fischiano. Adesso si muovono in maniera diversa. Col Pisa, per esempio, Chivu toglie Thuram e mette Esposito. La partita era difficilissima, su rimessa laterale Esposito porta via palla e poi la dà forte. Lì devi essere bravo a fare quel tipo di gol". Bergomi sottolinea anche come ci siano spesso forti critiche per Lautaro. "Se sta un po' senza segnare è subito sotto critica. Uno può lavorare bene anche fuori", afferma.

L'analisi dello 'Zio' tocca anche il Napoli. "E' tornato ed è più forte dell'anno scorso, perché nelle difficoltà Conte ha trovato delle soluzioni e giocatori diversi che magari prima pensava di non avere. Vedi Lang, Neres in quella posizione, McTominay che può giocare dove vuole. Beukema che non era partito bene. Questo gli permette di allargare la rosa e vedendo quanti ne ha fuori oggi ritengo che coinvolgendo tutti sia più forte dell'anno scorso".