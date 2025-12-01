Cicco Graziani, negli studi della Domenica Sportiva, ha parlato così di Lautaro Martinez dopo la doppietta decisiva sul campo del Pisa. "Lui è il Capitano e un grande punto di riferimento per i compagni, come calciatore e come professionista - le sue parole -. Oggi ha fatto due gol, ma possiamo dire è tornato Lautaro per l'Inter? Aveva segnato fin qui solo 4 in campionato, ma se lui nell'Inter fa 4 gol e li fanno anche Orsolini, Berardi e Pinamonti".
"Da Lautaro il tifoso si aspetta molto di più - precisa Graziani -. Se darà continuità ai due gol segnati allora si potrà dire che è tornato Lautaro Martinez. Perché l'Inter per vincere qualcosa di importante ha bisogno di questa versione. Settimana scorsa ho detto che se qualcuno pensa di criticarlo perché sta vedendo qualcosa di meno rispetto quello che è il suo compito, bisogna chiamare un neurologo bravo. Però fino a sabato aveva fatto gli stessi gol di Berardi e Bonazzoli. Qualcuno si domanda: arriveranno i gol di Lautaro? Oggi ci ha già smentito".
Autore: Raffaele Caruso
