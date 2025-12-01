Nuovo video e nome relativamente nuovo lanciato da Fabrizio Romano in chiave Inter. Nell'ottica di prendere un nuovo portiere la prossima estate, si torna infatti a parlare di Guglielmo Vicario, nome sul quale il club nerazzurro aveva puntato forte qualche anno fa ma per il quale l'interesse non è mai scemato. Vicario, oggi al Tottenham, formazione che sta vivendo un momento travagliato, è sempre nei radar di Viale della Liberazione essendo un pallino del direttore sportivo Piero Ausilio.

Viene ricordato anche quando Vicario fu bloccato dall'Inter quando questi militava nell'Empoli, ma il ritardo nella cessione di André Onana al Manchester United permise agli Spurs di inserirsi e chiudere l'operazione. Oggi Vicario resta concentrato sul suo attuale club, ma se si aprisse uno spiraglio di cessione l'Inter sarebbe pronta a fiondarsi nuovamente sul 29enne di Udine.