Dopo il successo in campionato contro il Pisa, l'Inter ritrova San Sirop er l'esordio stagionale in Coppa Italia. La squadra di Cristian Chivu inizia così il suo cammino nella competizione: l'Inter affronta il Venezia nella sfida degli ottavi di finale, in programma in gara unica mercoledì 3 dicembre alle ore 21:00.

Sono ancora disponibili i biglietti per assistere alla sfida con prezzi a partire da 5€. I tifosi possono acquistare i tagliandi residui sul sito ufficiale oppure il giorno della partita nelle biglietterie nei pressi dello stadio, aperte dalle 18:00.

Sezione: Focus / Data: Lun 01 dicembre 2025 alle 16:55 / Fonte: Inter.it
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
