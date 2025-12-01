Potrebbe e avrebbe potuto esserci l'Italia nel trascorso calcistico di Sergio Ramos, destinato a lasciare il Monterrey dopo aver giocato col club messicano il Mondiale per Club con tanto di gol segnato all'Inter. Il suo intento, rivela Fabrizio Romano, non è però quello di ritirarsi, ma di essere a disposizione per una squadra che ha bisogno di rinforzi in difesa offrendo il suo contributo anche senza necessità di giocare tutte le partite.

La soluzione italiana pare intrigare molto l'ex difensore del Real Madrid, che due anni fa, prima che tornasse al Siviglia, fu offerto anche all'Inter che però non si scaldò di fronte all'idea, così come a suo tempo la Juventus. Ma il suo nome potrebbe tornare caldo per la prossima sessione invernale.