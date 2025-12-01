Andrea Ranocchia interviene dagli studi di Pressing per la sua analisi di Pisa-Inter. Si parte dalla prestazione di Lautaro. "Intanto dico che è diventato forte perché si è allenato anche con me... Scherzo. Per me è il più forte che c'è in A perché non va analizzato solo quando fa gol o assist. Per un difensore è difficile giocarci contro perché bruci tante energie a giocarci contro, lui crea spazio, fa movimenti. La giornata in cui non fa gol o assist crea buchi per altri. Quando gioca comunque lo senti. Lui sostituito da Chivu? Credo che il tecnico abbia trovato la chiave per entrare nell'anima della squadra, si vede che gli vogliono bene".

"L'inter non è una squadra attaccanti-dipendenti: Dimarco, Bastoni, Barella, Calhanoglu fanno gol - prosegue Ranocchia -. Ha un sistema di gioco che crea occasioni. Lautaro mi auguro faccia tanti gol, ma se non li farà ci saranno gli altri perché crea tanti. La prospettiva di questo campionato è che 4-5 squadre se la giocheranno fino alla fine. L'Inter ha tanti nazionali e sono anni che non si fermano. La gestione di Chivu sarà fondamentale".

Si torna a parlare anche di quanto accaduto sul 2-1 subito in Atletico Madrid-Inter. "Io sono per una via di mezzo tra zona e uomo. Ovvero zona, ma marcando quelli forti. Quindi sarei andato a prendere Gimenez. La difesa a zona, soprattutto col calciatore che tira a uscire, è molto deficitaria perché l'avversario arriva con la rincorsa. E' perfetta quando tirano a rientrare perché la palla ti viene incontro".