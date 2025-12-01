Vincent Candela, ex giocatore della Roma, ha parlato ai microfoni di Sportmediaset della lotta scudetto dopo i risultati della 13esima giornata di Serie A.

"Quella della Roma è una sconfitta contro la squadra più forte, sulla carta, insieme all'Inter - esordisce -. Ci può stare, la Roma ha fatto alcune sconfitte ma è lì ancora a lottare. Ora arriva il mercato, servono 2-3 rinforzi, non è un dramma perdere contro una squadra più forte. Anche il Napoli ha perso qualche partita, anche il grande Antonio ha i suoi difetti. Il campionato è lungo, il Napoli è una delle pretendenti per lo scudetto, non c'è dubbio".