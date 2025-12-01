"Questo è uno di quei momenti che mi riempiono d'orgoglio". Così l'agente Mario Giuffredi, che oggi ha accompagnato Francesco Pio Esposito, assistito della sua scuderia, a ritirare il premio di 'Italian Golden Boy 2024/25'. "E' una grande emozione perché conosco il percorso, i sacrifici e la determinazione che ci sono dietro questo traguardo - ha scritto il procuratore sulla pagina Instagram di Maratfootball -. Francesco Pio è un ragazzo straordinario, umile, serio, con la testa sulle spalle. In pochissimo tempo si è calato con naturalezza nella realtà dell'Inter e della Nazionale, facendosi trovare pronto ogni giorno, con professionalità e voglia di migliorare. Sono felice di condividere con lui questo momento, perché rappresenta alla perfezione ciò che per me significa lavorare con i giovani: aiutarli a crescere come calciatori, ma soprattutto come uomini".