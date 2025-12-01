Francesco Pio Esposito si è aggiudicato il 'Best Italian Golden Boy', il premio di Tuttosport che incorona il miglior giovane italiano Under 21, alla 23esima edizione dell’European Golden Boy. Dopo aver ricevuto il riconoscimento, l'attaccante classe 2005 ha parlato così dal palco: "Ringrazio la mia famiglia per i sacrifici, la dedica va a loro e a chi ha creduto in me in questo percorso", ha detto.

Alcuni dicono che devi crescere tranquillo, ti dà fastidio la pressione?

"Fastidio no, faccio la cosa che ho sempre sognato di fare e che voglio fare per tutta la vita. Se giochi per l'Inter e per la Nazionale, è giusto che siano le responsabilità. Io penso a dare tutto ogni giorno per cercare di raccogliere i frutti del mio lavoro".

Il paragone con Vieri.

"So chi è Bobo, sono onorato di un paragone simile ma li lascio fare agli altri. Penso solo ad impegnarmi ogni giorno".

Cosa significa la Nazionale per te?

"E' il sogno di ogni bambino che inizia a giocare a calcio, è una cosa incredibile. Personalmente, quando penso a quella maglia mi viene la pelle d'oca. Un'emozione che non si può spiegare a parole".

L'impatto nello spogliatoio dell'Inter.

"Arrivare a giocare nella squadra finalista di Champions League dalla Serie B mi ha messo un po' di ansia, ma dal primo istante i miei compagni mi hanno fatto sentire a mio agio. Il nostro è un gruppo fantastico, ci tengo a ringraziare tutti".

