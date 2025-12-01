Stefano Sorrentino parla a La Domenica Sportiva del successo interista a Pisa. "Le cinque sostituzioni cambiano le partite. Bravo Chivu che avrebbe potuto togliere Lautaro come nelle altre gare e invece ha tolto Thuram. Esposito? Ha un grandissimo futuro, che giochi dall'inizio o subentri è spesso decisivo tra assist e occasioni create. A vent'anni è tanta roba, deve continuare così, ad avere la testa sul collo, perché mi sembra abbia umiltà. Non deve perdere il culto del lavoro".

Si parla, molto, di Lautaro. "Anche prima di questa gara aveva segnato 4 gol in campionato. E' vero che altri erano con lui in classifica marcatori, ma lui gioca le coppe, ha fatto una finale di Champions stirato, il Mondiale per club non doveva giocarlo e lo ha giocato male. Se giochi sempre e non ti alleni bene alla lunga fai fatica".