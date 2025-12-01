Il Corriere dello Sport promuove l'arbitro di Pisa-Inter, anche se resta un grosso dubbio: "Partita solida per Marco Guida, alla sua sesta in serie A stagionale, la dodicesima considerando anche le gare in Europa. L’ha tenuta con l’esperienza, la calma, l’autorevolezza. Grande accentazione in campo, anche quando si perde qualcosa (tipo: un giallo per Bastoni per fallo su Touré, una protesta di Nzola che meritava l’ammonizione)".

Resta, come detto, solo un grosso dubbio: l'entrate di Meister su Zielinski in area pisana. "Meister non tocca mai il pallone ma con la gamba destra solo la gamba destra del giocatore nerazzurro. Non una cosa clamorosa, ma il giocatore del Pisa ha rischiato tanto", si legge.

Sezione: Rassegna / Data: Lun 01 dicembre 2025 alle 11:30 / Fonte: Corriere dello Sport
Autore: Alessandro Cavasinni / Twitter: @Alex_Cavasinni
