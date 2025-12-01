Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l'ex calciatore Massimo Orlando parla così del momento dell'Inter e non solo: "Milan e Napoli in vetta? Faccio i complimenti a Conte. L'ha studiata questa cosa dopo Bologna. E' tornato, ha la squadra in mano, con una squadra che ha un gioco tosto, soldio, e ha riscoperto due giocatori come Lang e Neres che stanno facendo la differenza. Il Napoli ha vinto tutti i duelli con la Roma, gli ha tolto le certezze. Al Milan tanti complimenti, ma dico che non si può vincere sempre quando gli avversari tirano 6-7 volte in porta. Gli sta anche andando bene ora".

L'Inter vince con un grande Lautaro:

"Mi convince l'Inter, ok il gol preso a Madrid, il derby perso in quel modo, ma rimangono i più forti. E' anche vero che siamo a un terzo del campionato e deve cominciare a vincere certe partite. Ora arriva il Como, che per come gioca è da Scudetto. Si divertono, fanno tutto con il pallone in allenamento, non pensano solo alla tattica. Fabregas diventerà uno dei migliori al mondo".