Per onorare la memoria di Nicola Pietrangeli, icona del tennis italiano scomparso ques'oggi all'età di 92 anni, su invito del presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, la FIGC ha disposto un momento di raccoglimento in occasione delle gare di tutte le competizioni in programma dalla giornata odierna e per l'intero fine settimana (compresi eventuali anticipi e posticipi).