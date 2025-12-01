Premiato con il 'Golden Boy alla carriera', nella serata di gala che si sta tenendo al Museo Nazionale dell'Automobile di Torino, Lilian Thuram parla così dei suoi figli Marcus e Kephren: "Non mi sarei aspettato di vederli a questo livello, ma molte persone poi mi hanno detto che sbagliavo a farli giocare a calcio - le sue parole riportate da Tuttomercatoweb.com -. Io pensavo che i miei figli dovessero giocare solo per il piacere di giocare. Ora sono felice perché sono entrambi felici. Chi ti fa più arrabbiare? Ho imparato una cosa da padre: io ho un figlio che è nato col sorriso, Marcus, che mi ha insegnato che si può essere una persona seria anche ridendo tanto".